Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, alle ore 20:25 del 17 giugno 2025, si registrano code e rallentamenti a causa di incidenti e lavori su diverse arterie, tra cui la Salaria, la Casilina e il raccordo anulare. La situazione richiede attenzione e pazienza: scopriamo insieme come affrontare al meglio queste criticità per muoversi in modo più sicuro ed efficiente.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio coda per incidente sulla Salaria fonte di papà indicazione di quest'ultima code per incidente anche sulla Casilina Tor Bella Monaca finocchio nel due sensi di marcia passiamo raccordo anulare in carreggiata esterna rallentamenti a tratti della Roma Fiumicino lo devono essere Roma Sud mentre interna sia all'entrata A24 code sulla Roma Fiumicino altezza via del Cappellaccio direzione euro e coda per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia da Federico Di Lernia Astral infomobilità il tutto eseguito vediamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.