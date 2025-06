Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 19 | 40

Benvenuti a un aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio: oggi, 17 giugno 2025 alle 19:40, Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sul Raccordo Anulare e sull’A24, causati da incidenti e traffico intenso. Restate con noi per tutte le informazioni in tempo reale e consigli pratici per affrontare al meglio il vostro viaggio. La vostra sicurezza e la fluidità del traffico sono la nostra priorità!

Astral infomobilità un saluto belle trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna coda a Roma Fiumicino diramazione Roma sud e mentre mi interessa se ne andiamo così a tratti tra casse ABS abbia anche a causa di un incidente all'altezza tela 24 cose sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso centro del cellulare raccordo in uscita corre sulla Roma Fiumicino Dal raccordo del Cappellaccio verso l'Eur e code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo trama di Mezzocammino vediamo da fare verso Ostia a Federico Di Nardi mobili tutto Grazie attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

