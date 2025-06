Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti a tutti da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a garantirvi un viaggio sicuro e senza intoppi. Oggi, vi aggiorniamo sulla viabilità di Roma e dintorni: traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna, con code vicino alla diramazione Roma Sud. Ricordiamo di consultare sempre le ultime news prima di partire, per affrontare con serenità ogni percorso urbano e extraurbano.

Astral infomobilità un saluto belle trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna co-design vicino diramazione Roma Sud mentre in Internet Vediamo cosa tratti tra classe A e abbia preventivamente su tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro è tratto cervare raccordo in uscita così anche sulla Roma Fiumicino raccordo per il Cappellaccio direzione EUR e code anche sulla Pontina da Pomezia Aprilia indicazioni Latina a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli

