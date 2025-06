Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 17 | 25

Se siete in viaggio nella regione Lazio questa sera, si consiglia di prestare massima attenzione alle notizie sulla viabilità. Astral Infomobilità segnala incidenti e disagi sulla A24 Roma-Teramo, sull'A1 Milano-Napoli e sulla Pontina, con code e rallentamenti. La situazione richiede prudenza e pazienza: restate aggiornati per scegliere il percorso migliore e garantire la vostra sicurezza durante il tragitto.

Astral infomobilità un saluto ha trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura autostrada A24 roma-teramo un incidente treno da 1 a 24 e casello Roma Est in direzione Roma incidente anche sulla A1 milano-napoli tra Guidonia Montecelio il nodo 1 al 24 in direzione Napoli prestare attenzione coda per incidente poi sulla Pontina direzione Latina Passiamo al Raccordo Anulare carreggiata esterna con le Roma Fiumicino diramazione Roma Sud America in internet nel chiamo code a tratti Cerca servizi Appia lentamente poi sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara direzione raccordo piccoli sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici vede il Cappellaccio in direzione Eur da Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio