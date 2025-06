Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 16 | 25

Se ti trovi a Roma o nel Lazio, tieni presente le ultime notizie sulla viabilità del 17 giugno 2025 alle ore 16:25. Astral Infomobilità segnala code e incidenti su autostrade e strade principali, causati anche dalla forte pioggia. La situazione richiede attenzione e pazienza: ecco cosa devi sapere per pianificare al meglio il tuo spostamento e arrivare a destinazione in sicurezza.

Astral infomobilità un saluto ora l'autostrada A24 roma-teramo segnaliamo un incidente treno da 1 a 24 il casello Roma Est in direzione Roma code per incidente anche sulla Roma Fiumicino a Parco dei Medici del Cappellaccio in direzione Eur anche sulla A1 diramazione Roma Sud Tra la barriera Roma sud è necessario in direzione Roma a causa della forte pioggia che sta allagando l'uscita di San Cesareo Speriamo situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Cotral da Roma Fiumicino a la diramazione Roma Sud anche in questo caso per le forti piogge mentre io mi chiamo così a tratti della diramazione Roma Nord via Appia per lentamente poi sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo infine il meteo ricordiamo che la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla per questa le successive 9 12 ore previste precipitazioni solo a te anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e orientali della Legione a Federico della realtà l'infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it