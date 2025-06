Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti alla nostra weather e traffic update di oggi, 17 giugno 2025 alle ore 15:25. La regione Lazio si trova ad affrontare alcune criticità sulla viabilità, con rallentamenti sull'autostrada A24 tra il nodo 124 e il casello Roma Est a causa di un incidente, e problemi sulla A1 tra Roma Sud e San Cesareo in direzione Napoli. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come muoversi al meglio in questa situazione.

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura l'autostrada A24 Roma Teramo dove segnaliamo un incidente tra il nodo 124 il casello Roma Est in direzione Roma per stare Attenzione rallentamenti poi sulla A1 sulla diramazione Roma Sud Tra la barriera Roma sud San Cesareo in direzione Roma sulla Terra tra il nodo 124 e San Cesareo sempre in direzione Napoli in entrambi i casi a causa della forte pioggia che sta allagando l'uscita di San Cesareo Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Qual è il massimo una diramazione Roma Sud anche in questo caso per le forti piogge e mentre in interna segnaliamo code a tratti te la diramazione Roma nord e la via Appia e lentamente vuoi sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione di accordo e infine il meteo ricordiamo infatti che la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per questa mattina alle successive 9 12 ore previste precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori giornali e orientali della Regione tra Federico Di Lernia Stralis mobilità è tutto Grazie per l'attenzione assicuro un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it