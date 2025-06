Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a questa aggiornata panoramica sulla viabilità di Roma e del Lazio del 17 giugno 2025 alle ore 13:25. Dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione, vi forniamo tutte le informazioni per affrontare al meglio il vostro percorso. Attenzione ai segnali di incidente sulla A1 e alle code in corso sul Raccordo Anulare: restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulla situazione del traffico e guidare in sicurezza.

Astral infomobilità una salute e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 milano-napoli segnaliamo un incidente da Guidonia Montecelio a bivio diramazione Roma nord che al momento non provoca code ma prestare comunque attenzione più avanti si sta in coda per lavori alla festa dello svincolo per la diramazione Roma nord verso Firenze e ci sposiamo sul Raccordo Anulare in esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti tra Ardeatina e infine il meteo ricordiamo che la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per questa mattina e per le prossime 9 12 ore previste precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale pesce sui settori settentrionali e orientali della nostra regione

