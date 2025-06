Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornata panoramica sulla viabilità di Roma e Lazio. Oggi, 17 giugno 2025, alle ore 12:25, le principali arterie sono interessate da code e lavori in corso che influenzano il traffico. Vi guideremo attraverso le tratte più critiche, offrendovi tutte le informazioni per pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio questa giornata di viabilità complessa.

un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma assiste in coda per lavori all'altezza dello svincolo per la diramazione Roma Nord in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti tra Ardeatine Tuscolana per i cantieri sulla A1 Roma Napoli al via questa sera i lavori di risanamento della pavimentazione stradale per consentire gli interventi fino al 20 giugno in fascia oraria 23:06 del mattino chiuso il tratto autostradale compreso tra Valmontone e Anagni Fiuggi in direzione Napoli di conseguenza sarà chiusa al traffico lo svincolo di Colleferro in entrata perché è diretto a Napoli in alternativa si consiglia dopo l'uscita obbligatoria di Valmontone di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada allo svincolo di Anagni mentre tu 12 Roma Tarquinia per consentire attività di ispezione e manutenzione di un ponte questa notte in fasce orarie a 22:06 del mattino sarà chiuso lo svincolo maccarese-fregene in entrata verso Roma in alternativa si consiglia di via dei Tre Denari direzione Roma proseguire su via della Muratella fino ad immettersi sull'autostrada a91 Roma Fiumicino ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it