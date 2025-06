Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornito da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione Lazio. Oggi, alle ore 10:25 del 17 giugno 2025, vi segnaliamo le principali criticità lungo il raccordo anulare, con code tra Prenestina e Appia e tra Cassia bis e Salaria, e tra Nomentana e Tiburtina. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio le vostre percorrenze e garantire un viaggio più sereno.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti tra Prenestina e Appia più avanti code tra Cassia bis e Salaria seguire tra Nomentana Tiburtina in esterna code a tratti tra Pontina e diramazione Roma sud e più avanti tra Salaria e Selva Candida ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 ancora code a tratti tra Tor cervare tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino code avanza del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur infine traffico intenso sulle consolari sulla Flaminia code tra raccordo anulare via dei Due Ponti quest'ultima direzione sulla Salaria code da Villa Spada via del Foro Italico verso il Foro Italico ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento