Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-06-2025 ore 09 | 40

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 17 giugno 2025 alle 9:40. Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio, vi tiene informati sulle condizioni del traffico per aiutarvi a pianificare meglio i vostri spostamenti. Attualmente, si registrano code e traffico intenso su diverse tratte, tra cui il Raccordo Anulare interno ed esterno, la Cassia bis e la Salaria. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare gli ingorghi.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in interna si sta in fila per traffico intenso tra Casilina e Appia più avanti code a tratti tra Laurentina e via del mare a seguire tra Cassia bis e Salaria in esterna code a tratti via di Tor Bella Monaca e Tiburtina è più avanti tra salari e Casal Lumbroso a seguire tra la Roma Fiumicino e la Pontina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 ancora code a tratti di trattore Cervara tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino code tra l'ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur traffico intenso anche sulle consolari sulla Flaminia code tra raccoglie via di due ponti in quest'ultima direzione sulla Salaria code da Villa Spada via del Foro Italico e infine sulla Pontina a qualche tratti tra Spinaceto e raccordo anulare ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

