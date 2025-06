Viabilità i sindaci del Frignano | | La tangenziale di Pavullo va fatta

In un momento cruciale per lo sviluppo del Frignano, i sindaci e le istituzioni locali si sono uniti per ribadire l’importanza della tangenziale di Pavullo. La collaborazione tra Provincia, Anas e il Comitato ’La Via Maestra’ punta a garantire una viabilità più sicura ed efficiente, segnando un passo decisivo verso la realizzazione di questa infrastruttura strategica. È chiaro che solo con un impegno concreto potremo migliorare il futuro della nostra comunità.

In attesa della progettazione definitiva da Anas, Provincia e sindaci del Frignano hanno concordato sulla necessità di realizzare la tangenziale di Pavullo e il collegamento Pratolino–Strettara. E’ questo il risultato dell’incontro all’Unione dei Comuni del Frignano (organizzato dal consigliere provinciale Giuseppe Vandelli) tra il presidente della Provincia, i sindaci del Frignano e il Comitato ’La Via Maestra’. Si è chiarita la posizione della Provincia sull’asse viario verso l’alto Appennino, infrastruttura strategica e da tempo al centro delle richieste di amministratori locali che l’hanno sostenuta anche con atti ufficiali dell’Unione, ed inserito nel recente Dup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viabilità, i sindaci del Frignano:: "La tangenziale di Pavullo va fatta"

In questa notizia si parla di: frignano - sindaci - tangenziale - pavullo

Viabilità, i sindaci del Frignano:: La tangenziale di Pavullo va fatta; Pavullo, i sindaci uniti per la nuova tangenziale. Lunga 6,4 chilometri, pronto lo studio di fattibilita; Tangenziale di Pavullo, eppur si muove. Presentato lo studio di fattibilità.

Pavullo, tangenziale sbloccata dopo decenni Svelato il tracciato: ora servono 38 milioni - "Benefici per tutto il Frignano" Era emozionato ieri mattina in Provincia il sindaco di Pavullo Davide Venturelli alla presentazione dello studio di fattibilità della nuova tangenziale di Pavullo. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fondovalle prolungata, Pavullo dice no - Per Pattuzzi, "il problema vero è che Pavullo non gioca nessun ruolo, non è centrale rispetto al Frignano. Lo riporta ilrestodelcarlino.it