Via libera alla costruzione di LISA una delle missioni spaziali più ambiziose di sempre

Un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale prende forma: Lisa, la missione rivoluzionaria, sta per decollare grazie all’accordo tra ESA e OHB. Ma l’entusiasmo è accompagnato da un’ombra di incertezza, con i tagli al budget della NASA che minacciano di rallentare questo ambizioso progetto. Rimanete con noi per scoprire come questa sfida si tradurrà nel futuro delle scoperte cosmiche.

Firmato il contratto tra ESA e OHB per l'avvio della costruzione delle tre sonde che realizzeranno il gigantesco rilevatore di onde gravitazionali spaziale. Ma sul progetto c'è l'ombra dei tagli al budget della NASA. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Via libera alla costruzione di LISA, una delle missioni spaziali più ambiziose di sempre

