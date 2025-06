Via Galloppo e doppia rapina la stessa mano? Un fermo della Polizia

Una notte intensa quella vissuta a Pastena, dove un uomo sospettato di aver messo a segno due rapine in rapida successione è stato fermato dalla polizia. Le indagini, condotte dalla squadra Mobile di Salerno, sono ancora in corso, ma la cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità locale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nel quartiere e sulla lotta contro la violenza urbana, dimostrando come l’efficacia delle forze dell’ordine possa fare la differenza.

Una persona accusata di essere l'autore delle due rapine avvenute nella notte tra sabato e domenica, nel corso delle quali avrebbe esploso anche un colpo di pistola contro il titolare del bar In piazza a Pastena è stata fermata dalla polizia. La notizia, anche se non confermata ancora dalle fonti ufficiali vede impegnati gli agenti della squadra Mobile di Salerno, che avrebbero rintracciato la persona, posta ora in stato di fermo. Secondo la polizia sarebbe l'autore anche del secondo tentativo di rapina al distributore di benzina sulla tangenziale nei pressi dell'uscita di San Leonardo,dove avrebbe aggredito e poi colpito il benzinaio con il calcio della pistola.

In questa notizia si parla di: polizia - galloppo - doppia - rapina

