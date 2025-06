Via alla riqualificazione delle strade di Avellino Nargi | Abbiamo appaltato in tempi rapidi tutti gli interventi necessari

Via alla riqualificazione delle strade di Avellino: un impegno concreto per migliorare la vivibilità cittadina. Con tempi rapidi e interventi mirati, si dà il via ai lavori di manutenzione straordinaria che inizieranno domani, mercoledì 18 giugno, su via De Renzi. Il progetto prevede il rifacimento della carreggiata e la sistemazione dei basoli disgaggiati, con l’obiettivo di restituire sicurezza e fascino alle nostre strade. È un passo deciso verso un’Avellino più bella e funzionale.

Partono i lavori di riqualificazione delle strade cittadine. Si comincerà domani, mercoledì 18 giugno, con la manutenzione straordinaria di via De Renzi. L'intervento prevede il rifacimento della carreggiata e la sistemazione dei basoli disgaggiati, con l'eventuale sostituzione, ove mancanti, con.

