Via alla Champions League 2025 26 | il sorteggio del primo turno di qualificazioni

A soli 17 giorni dalla memorabile finale di Monaco, la Champions League 2025/26 apre ufficialmente i battenti con il sorteggio del primo turno di qualificazioni. È il momento di scoprire quali squadre affronteranno la corsa verso la prestigiosa vittoria, mentre gli appassionati di calcio si preparano a vivere un'altra stagione emozionante. La sfida è iniziata: chi avrà la meglio?

A 17 giorni di distanza dalla finale di Monaco di Baviera tra PSG e Inter, la nuova Champions League ha ufficialmente preso il via. Oggi, martedì. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: champions - league - sorteggio - primo

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

CHAMPIONS LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE Martedì alle 14 nella sede UEFA di Nyon si terrà il sorteggio del primo turno di qualificazione della prossima Champions League, che prenderà il via l'8 e il 9 luglio FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Vai su Facebook

Sorteggio primo turno di qualificazione UEFA Champions League; Al via la Champions League 2025/26: oggi il primo sorteggio per il torneo; Via alla Champions League 2025/26: il sorteggio del primo turno di qualificazioni.

Via alla Champions League 2025/26: il sorteggio del primo turno di qualificazioni - A 17 giorni di distanza dalla finale di Monaco di Baviera tra PSG e Inter, la nuova Champions League ha ufficialmente preso il via. Riporta calciomercato.com

Sorteggio primo turno di qualificazione UEFA Conference League - Calendario del sorteggio 1ql di UEFA Conference League 2025/2026 confermato. Secondo it.uefa.com