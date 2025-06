Via al Coordinamento regionale per le cure palliative per garantire assistenza ai pazienti e ai loro cari

Una nuova era di assistenza dedicata ai pazienti con malattie cronico-degenerative prende forma nelle Marche, grazie all'istituzione del Coordinamento regionale per le cure palliative. Questo strumento strategico mira a garantire un’assistenza di qualità , continua e personalizzata, coinvolgendo due reti specializzate che rafforzano il supporto a pazienti e familiari. Un passo importante verso un sistema sanitario più umanizzato e vicino alle esigenze di chi attraversa momenti difficili.

ANCONA – La Regione Marche ha istituito il Coordinamento regionale per le cure palliative. Si tratta di uno strumento cardine per garantire qualitĂ , continuitĂ e appropriatezza nell’assistenza ai pazienti affetti da patologie cronico-degenerative. Il coordinamento si articola in due distinte reti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Via al Coordinamento regionale per le cure palliative per garantire assistenza «ai pazienti e ai loro cari»

In questa notizia si parla di: coordinamento - regionale - cure - palliative

Telecamere e coordinamento per prevenire gli incendi boschivi: il piano regionale - Prevenire gli incendi boschivi è un tema cruciale, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici. Oggi, in Puglia, si è discusso di un piano regionale innovativo: telecamere e un coordinamento efficiente per proteggere il patrimonio naturale.

Palermo. La Conferenza Episcopale Siciliana si esprime sul ddl regionale relativo al fine vita. “Difendere la vita sempre. Le cure palliative siano garantite a tutti” Vai su Facebook

Via al Coordinamento regionale per le cure palliative per garantire assistenza «ai pazienti e ai loro cari»; Sanità , istituito il Coordinamento Regionale per le Cure Palliative; Regione Marche, nasce il Coordinamento per le Ccure Palliative. Rafforzati il diritto alla cura e alla dignità .

Via al Coordinamento regionale per le cure palliative per garantire assistenza «ai pazienti e ai loro cari» - Ne faranno parte il direttore dell'Ars, gli esperti di questa nuova frontiera medica, il direttore della Scuola di specializzazione dell'Univpm e mo ... Scrive anconatoday.it

La Regione Marche ha istituito il Coordinamento Regionale per le Cure Palliative - La Regione Marche ha istituito il Coordinamento Regionale per le Cure Palliative, uno strumento cardine per garantire qualità, continuità e appropriatezza ... Secondo picenonews24.it