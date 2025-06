Vi racconto il concerto di Vasco al Maradona con gli occhi di uno dei suoi fan storici il mio migliore amico

Il fascino di Vasco si è acceso ancora una volta nel cuore di Napoli, e io ero lì, con il mio amico fedele e innamorato della sua musica. Tra luci, emozioni e cori, abbiamo vissuto un’esperienza che rimarrà indelebile nei nostri ricordi. Vi racconto come Vasco ha conquistato il Maradona, lasciando tutti sotto il suo incantesimo—un concerto che ha scritto un’altra pagina epica della nostra storia di fan. Continua a leggere.

Vasco Rossi ha tenuto il primo dei due concerti allo stadio Maradona di Napoli: sono andato a vederlo col mio migliore amico, nonché il più grande fan di Vasco che abbia mai conosciuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

