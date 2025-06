Vetrine vuote e attività in crisi il primo Matching day lavorativo prova a trovare la soluzione

Le vetrine vuote e le attività in crisi di Udine trovano nuova linfa nel primo Matching Day Lavorativo, un evento promosso dal Comune di Udine in collaborazione con il Distretto del Commercio, Confcommercio e altri partner. La Sala Ajace di Palazzo D'Aronco si è trasformata in un palcoscenico di opportunità, dove domanda e offerta si incontrano per riscrivere il futuro del commercio locale. Un'occasione concreta per rinascere e rivitalizzare il cuore della città.

Parlano di un grande successo per il primo Matching Day Lavorativo di Udine Retail, l'iniziativa che mira a rilanciare il commercio cittadino, promosso dal Comune di Udine in collaborazione con il Distretto del Commercio, Confcommercio Udine e numerosi partner. La Sala Ajace di Palazzo D'Aronco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Vetrine vuote e attività in crisi, il primo Matching day lavorativo prova a trovare la soluzione

In questa notizia si parla di: primo - matching - lavorativo - vetrine

Sedici giorni fa ha vinto la Champions League dominando la finale, battendo l'Inter 5 a 0. Oggi nel primo match del proprio girone del Mondiale per club ha vinto 4 a 0 contro l'Atletico Madrid. In questo momento il Psg è una squadra incredibile, mostruosa. Mer Vai su Facebook

Vetrine vuote e attività in crisi, il primo Matching day lavorativo prova a trovare la soluzione - In Sala Ajace si è tenuto il primo, attesissimo Udine Retail, un evento promosso dal Comune e da Confcommercio che ha visto una sala gremita e oltre 80 operatori. Come scrive udinetoday.it

Foligno, Primi d’Italia premiate le vetrine più belle del centro storico - Scarponi “Per il grande lavoro e impegno che ha manifestato nel costruire l’allestimento della propria attività”. Lo riporta ilmessaggero.it