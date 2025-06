Vespa Officina 8 | la serie speciale per Primavera e Gtv

Vespa Officina 8 torna nel 2025 con una serie speciale dedicata alla primavera e al GTV, portando avanti la leggenda di un'iconica storia italiana. Non si tratta di semplici scooter, ma di simboli di innovazione e stile, nati dall'eccellenza degli artigiani Piaggio nel reparto sperimentale. Preparati a scoprire un’edizione unica che combina tradizione e avanguardia, pronta a scrivere nuovi capitoli nel mito di Vespa...

Vespa non rappresenta "semplici" scooter ma storia e simbolo del made in Italy nel mondo. Officina 8 era il reparto sperimentale dove lavoravano i migliori operai specializzati di Piaggio, con tanto di spilla identificativa color blu e ottone. Qui venivano testati i prototipi e i migliori veicoli a due ruote di Vespa. Progetti arditi capaci anche di battere record, alimentando il mito di Officina 8 che torna nel 2025 con una nuova edizione Vespa per Primavera e Gtv, con prezzi a partire da 4.499 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it