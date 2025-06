Vesco-Salvinelli sono ancora i favoriti Grande sfida tra Bastianich e Cracco

L'eleganza incontrastata e la tradizione millenaria si fondono nella 1000 Miglia, una corsa che incarna lo spirito italiano e il fascino senza tempo dei motori. Tra i favoriti di quest’anno spiccano ancora Vesco e Salvinelli, determinati a conquistare il loro quinto trionfo con la leggendaria Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato. La battaglia è aperta: chi salirà sul gradino più alto del podio?

Alla 1000 Miglia si respira storia. Ed è proprio per questo che in tanti, anzi tantissimi, non riescono a resiste al fascino della mitica Freccia Rossa e si presentano al via della gara. Perché ricordiamolo si tratta di una gara e quindi ci sono sempre dei favoriti. Gli uomini da battere, in questo caso, sono Andrea Vesco e Fabio Salvinelli che puntano forte al pokerissimo di vittorie a bordo della loro splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Da tenere sotto controllo anche il duo composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli sulla Lambda Casaro VII Serie del 1927 che, dopo dopo due secondi posti consecutivi, ora pensano al grande colpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vesco-Salvinelli sono ancora i favoriti Grande sfida tra Bastianich e Cracco

In questa notizia si parla di: sono - vesco - salvinelli - favoriti

Il trofeo intitolato a Roberto Gaburri ha coinvolto 100 vetture di quelle che parteciperanno alla Freccia Rossa: c’erano anche i favoriti Vesco e Salvinelli Vai su Facebook

Vesco-Salvinelli sono ancora i favoriti Grande sfida tra Bastianich e Cracco; Mille Miglia, Vesco e Salvinelli puntano al quinto titolo consecutivo; Da piazza Vittoria al Castello, il Gaburri ha aperto la Mille Miglia.

Vesco-Salvinelli sono ancora i favoriti Grande sfida tra Bastianich e Cracco - Ed è proprio per questo che in tanti, anzi tantissimi, non riescono a resiste al fascino della mitica Freccia Rossa e si presentano al via della gara. Lo riporta quotidiano.net

Vesco e Salvinelli sono imbattibili. «Eravamo favoriti ma vincere non è facile, nemmeno per noi» - Titolo: Vesco e Salvinelli vincono la Mille Miglia. Riporta brescia.corriere.it