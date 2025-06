Vertice di maggioranza dopo il G7 | discussioni sul terzo mandato dei presidenti di Regione

Dopo il G7 in Canada, si accendono le discussioni sul terzo mandato dei presidenti di Regione, con un vertice di maggioranza atteso per valutare eventuali proposte. Il senatore Balboni sottolinea che al momento si tratta di semplici analisi accademiche, senza questioni ideologiche aperte. Mentre il dibattito si infiamma, il governo si prepara a prendere decisioni cruciali. La questione rimane aperta e tutta da seguire attentamente.

"Da quello che so io ci deve essere un vertice di maggioranza quando rientra Giorgia Meloni " dal G7 in corso in Canada. Non c'è una "questione ideologica se c'è una proposta la valuteremo, per ora stiamo solo facendo discussioni accademiche". Così il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni a proposito del terzo mandato per i presidenti di Regione a margine della seduta della commissione a Palazzo Madama, dopo che è stato concesso alla Lega un rinvio di una settimana alla presentazione degli emendamenti al ddl sui consiglieri regionali. Bisogna vedere "cosa decide il vertice di maggioranza e cosa dice in concreto la proposta, se ci sarà" sul terzo mandato.

