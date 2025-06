Vertice Cina-Asia Centrale | così Xi Jinping sfida Trump e Putin

Il vertice Cina-Asia Centrale a Astana ha segnato un momento storico, in cui Xi Jinping sfida apertamente Trump e Putin, rafforzando un'alleanza che si preannuncia duratura e strategicamente cruciale. La firma del trattato tra Pechino e le cinque repubbliche ex sovietiche testimonia la volontà di creare un legame "eterno" in un contesto geopolitico in rapido mutamento. L'incontro si è tenuto ad Astana, la capitale kazaka, in (probabilmente...

Se l’amicizia tra Cina e Russia è stata, almeno per un po’, «senza limiti», quella tra Cina e Asia centrale è «eterna». Definizione impegnativa e a dir poco ambiziosa utilizzata per il trattato siglato alla fine del secondo summit tra i leader di Pechino e delle cinque repubbliche ex sovietiche della regione: Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan. Il vertice si è tenuto ad Astana, la capitale kazaka, in (probabilmente non casuale) contemporaneitĂ col G7 in Canada, nel cuore della regione tradizionalmente all’interno della sfera d’influenza della Russia. Xi Jinping al summit Cina-Asia Centrale (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vertice Cina-Asia Centrale: così Xi Jinping sfida Trump (e Putin)

In questa notizia si parla di: cina - vertice - asia - centrale

Xi Jinping al vertice Cina-Celac: 9,2 miliardi per America Latina contro il protezionismo - Durante il vertice Cina-CELAC, il presidente Xi Jinping ha annunciato un pacchetto di investimenti da 92 miliardi di dollari per l'America Latina, sottolineando l'importanza della cooperazione contro il protezionismo.

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto un caloroso benvenuto quando è atterrato ad Astana oggi per partecipare al secondo Vertice Cina-Asia centrale. Vai su X

Xi Jinping Atterra ad Astana per il Vertice Cina-Asia Centrale Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato oggi ad Astana per partecipare al secondo Vertice Cina-Asia Centrale. Vai su Facebook

In Cina e Asia – Xi in Kazakistan per il vertice Cina-Asia Centrale; Vertice Cina-Asia Centrale: così Xi Jinping sfida Trump (e Putin); Xi Jinping al secondo vertice Cina-Asia Centrale pronuncia un discorso importante.

Vertice Cina-Asia Centrale: così Xi Jinping sfida Trump (e Putin) - Se l’amicizia tra Cina e Russia è stata, almeno per un po’, «senza limiti», quella tra Cina e Asia centrale è «eterna». msn.com scrive

Cina-Asia centrale: portavoce, vertice definira’ nuovo programma per cooperazione futura - Asia centrale, che si terra' piu' avanti questa settimana, i capi di Stato definiranno congiuntamente un ... Come scrive romadailynews.it