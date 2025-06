Verso Monterrey-Inter Ocampos | Non abbiamo paura

Con determinazione e un sorriso di sfida, Lucas Ocampos si prepara ad affrontare l'Inter con la fiducia di chi sa di avere le qualità per giocarsela fino in fondo. L’ex Genoa e Milan, protagonista nel Monterrey, si mostra deciso e senza timori, dimostrando che la squadra messicana non teme nessuno. La sfida promette emozioni intense e sorprese: verso Monterrey-Inter, Ocampos dichiara con fermezza: “Non abbiamo paura”.

Lucas Ocampos, vecchia conoscenza del calcio italiano, è uno dei giocatori più rappresentativi di questo Monterrey. L’ex Genoa e Milan è stato intercettato dopo uno degli allenamenti di rifinitura dei messicani prima della partita con l’Inter e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ocampos non mostra affatto paura per il match contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Monterrey-Inter, Ocampos: “Non abbiamo paura”

