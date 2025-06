Verso la riforma dei centri per l’impiego in Abruzzo | confronto in commissione sulla nascita dell’agenzia

Il dibattito sulla riforma dei centri per l’impiego in Abruzzo si intensifica, aprendo nuove prospettive per il mercato del lavoro regionale. In una seduta congiunta delle commissioni “salute, sicurezza sociale” e altre, si sono esplorate le potenzialità dell’agenzia regionale Abruzzo Lavoro (ARAL), un passo strategico verso un sistema più efficiente e innovativo. La discussione segna un momento cruciale nel percorso di modernizzazione delle politiche attive del lavoro abruzzese.

Prosegue l'iter per la riforma dei centri per l'impiego in Abruzzo, con un nuovo confronto sulla proposta di legge regionale che prevede l'istituzione dell'agenzia regionale Abruzzo lavoro (Aral). L'argomento è stato al centro della seduta congiunta della commissione "salute, sicurezza sociale.

