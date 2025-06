Verso il centenario rassegna degli ex comuni aggregati a Napoli 1926–2026

Preparati a un viaggio tra passato e futuro con il Festival degli Ex Comuni aggregati a Napoli, dal 27 al 30 giugno 2025 a San Pietro a Patierno. Quattro giorni di eventi coinvolgenti tra convegni, arte, village vintage, laboratori e sport, pensati per celebrare e riflettere sulla storia e l’identità di questi territori. Un’occasione unica per riscoprire le radici e immaginare il domani: non mancare!

Al via il Festival degli ex Comuni aggregati a Napoli. Dal 27 al 30 giugno 2025, a San Pietro a Patierno, quattro giorni di eventi tra convegni, arte, village vintage, laboratori e sport per riflettere sulla storia, sull’identitĂ e sul futuro dei territori che hanno contribuito alla crescita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Verso il centenario rassegna degli ex comuni aggregati a Napoli (1926–2026)

In questa notizia si parla di: comuni - aggregati - napoli - centenario

Verso il centenario rassegna degli ex comuni aggregati a Napoli (1926–2026); Festival degli ex Comuni aggregati alla Città di Napoli; Napoli.