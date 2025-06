Verona ufficiale la cessione di Coppola al Brighton

In queste ore il Brighton ha annunciato l`acquisto di Diego Coppola dal Verona. Il difensore classe 2003 si trasferisce in Premier League per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: verona - coppola - brighton - ufficiale

Coppola Verona, si aggiunge una nuova rivale per comprare il difensore gialloblu. L’indiscrezione in vista dell’estate - Coppola Verona si trova ad affrontare una nuova concorrente nella corsa per il difensore gialloblu. Con l'estate alle porte, si preannuncia un'asta avvincente per uno dei gioielli del calciomercato veronese.

Mercato Verona, fatta per Coppola al Brighton per 11 milioni di euro: gli aggiornamenti Vai su Facebook

#Coppola-#Brighton, visite mediche e firma per l’ex obiettivo #Juve Il difensore dell’Hellas #Verona vola in #PremierLeague! Tutti i dettagli dell’affare Vai su X

Coppola al Brighton, è ufficiale: il comunicato, le cifre e i dettagli del trasferimento dal Verona; Premier League, ufficiale l'arrivo di un altro italiano; UFFICIALE - Coppola lascia il Verona: ha firmato con il Brighton.

Verona, ufficiale la cessione di Coppola al Brighton - Il difensore classe 2003 si trasferisce in Premier League per un affare totale da. Come scrive calciomercato.com

Verona, Coppola al Brighton ora è ufficiale - Premio per quanto fatto con l'Hellas Verona per Diego Coppola, ora ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton. Riporta europacalcio.it