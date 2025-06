Verona spunta Ismajli per il dopo Coppola

La Juventus lo ha corteggiato a lungo, ma il futuro di Diego Coppola è lontano dall`Italia: nuova avventura in Premier League, è ufficialmente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Coppola Verona, si aggiunge una nuova rivale per comprare il difensore gialloblu. L’indiscrezione in vista dell’estate - Coppola Verona si trova ad affrontare una nuova concorrente nella corsa per il difensore gialloblu. Con l'estate alle porte, si preannuncia un'asta avvincente per uno dei gioielli del calciomercato veronese.

Verona, si pensa al post Coppola: piacciono Valentini, Nelsson e Ismajli - Dopo la cessione di Coppola al Brighton, il Verona cerca un nuovo centrale: in lista ci sono Ismajli, Nelsson e Valentini ... Scrive gianlucadimarzio.com

Coppola mette nei guai l'Udinese: il Verona la spunta nel recupero - La difesa dell'Udinese ha retto e ha lasciato pochi spazi agli attaccanti gialloblù, su uno di questi si è fiondato Coppola che ha regalato tre punti di platino al Verona. Riporta tuttosport.com