Venti righe l’ultimo racconto di Marco Buscarino al Festival della Cultura Liberata di Conegliano

Venti righe: l’ultimo racconto di Marco Buscarino al Festival della Cultura Liberata di Conegliano ci conduce in un viaggio tra sogno e realtà, tra memoria e innovazione. Dal ricordo di un’intervista di Mauro Galligani, realizzata dal giovane Fabrizio negli anni ’70 per il quotidiano Il Giorno, nasce un intreccio di storie che si evolve in un affresco vibrante della cultura italiana. Curatore di mostre fotografiche, Buscarino trasporta il pubblico in un universo di immagini e narrazioni autentiche, sottolineando il potere delle immagini di raccontare il nostro passato e plasmare il futuro.

Da un'intervista a Mauro Galligani realizzata dal giovane Fabrizio per il quotidiano il Giorno alla fine degli anni "70 che dovrà trasformarsi in una semplice notizia di venti righe, al suo ruolo di curatore di mostre fotografiche. Questo è il tema dell'ultimo racconto di Marco Buscarino

