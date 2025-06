Vent' anni fa Batman Begins ha cambiato tutto

vent'anni fa, Batman Begins ha rivoluzionato il modo di fare blockbuster, segnando un vero e proprio spartiacque nel mondo dei film tratti da fumetti. Hollywood e il pubblico hanno vissuto un punto di svolta, riscoprendo il valore di storie autentiche e personaggi complessi. Da allora, l'industria cinematografica ha iniziato a puntare su narrazioni più profonde e realistiche, dando nuova vita a un genere che sembrava scontato. Questa è la storia di un cambiamento destinato a durare.

