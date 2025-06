Venezuela la fabbrica dei droni iraniani e il rifugio per le élites di Teheran | Maduro sfida l’ira degli Stati Uniti

La crisi in Venezuela si fa sempre più intricata, con Caracas che si trasforma in un crocevia di potenze straniere. La fabbrica di droni iraniani e il rifugio per le élite di Teheran dipingono uno scenario geopolitico infuocato, mentre Maduro sfida gli Stati Uniti. Le implicazioni sono enormi: un possibile esodo di leader iraniani e l'acquisto di proprietà strategiche nel cuore del Sud America. Un gioco di potere che potrebbe ridisegnare l’equilibrio globale.

Le élites iraniane potrebbero rifugiarsi a Caracas in caso di crisi o caduta del governo. E alcune proprietà in Venezuela risulterebbero già acquistate dai vertici di Teheran. Alcuni di loro – banchieri, imprenditori e membri dell’Intelligence – hanno già raggiunto il Paese sudamericano dopo i massicci attacchi con cui Tel Aviv ha colpito target strategici e parte dei vertici dello Stato. Iran, i rischi per l’America – Finora gli Stati Uniti si sono limitati a intervenire in chiave difensiva intercettando anche missili iraniani giunti nello spazio aereo israeliano e dispiegando le proprie navi nel Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, la fabbrica dei droni iraniani e il rifugio per le élites di Teheran: Maduro sfida l’ira degli Stati Uniti