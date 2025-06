Venerdì nero per vaporetti bus tram | orari dello sciopero e fasce di garanzia

Venerdì 20 giugno 2025, Venezia si prepara a vivere una giornata di mobilitazione con lo sciopero proclamato dalle sigle Cub, Sgb e Usb. Durante questa giornata, i servizi di vaporetti, bus e tram subiranno variazioni e restrizioni, ma saranno garantite alcune fasce di servizio essenziale. Per restare sempre aggiornati su orari e fasce di garanzia, scopri cosa aspettarti e come pianificare al meglio i tuoi spostamenti in questa giornata di protesta.

Sciopero Actv venerdì 20 giugno 2025: l'azienda di trasporti del territorio metropolitano di Venezia ha confermato che in occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cub, Sgb e Usb, il servizio di trasporto di navigazione, tranviario e automobilistico in terraferma e isola sarà.

