Venditti intona Notte prima degli esami alla vigilia della maturità Il messaggio agli studenti | GUARDA

In vista della maturità, Antonello Venditti regala agli studenti un momento unico, intonato nella notte prima degli esami. Non è solo un concerto, ma un’occasione di connessione autentica e di ispirazione, dove la musica diventa voce di speranza e di sogni condivisi. Con il suo modo inconfondibile di parlare al cuore, Venditti ci invita a vivere l’attesa con coraggio e allegria, lasciando un messaggio che rimarrà impresso nel cuore di chi si appresta a scoprire il proprio futuro.

Un concerto di Antonello Venditti non è un semplice concerto. No, perché Venditti, nonostante i tanti anni di carriera alle spalle, nonostante le migliaia di concerti che ha messo in scena, è diverso ogni sera. Lo è davvero, nelle cose che racconta, nel modo di proporsi al pubblico, in quello speciale rapporto che costruisce con quello che non è esattamente il "suo" pubblico ma una sorta di enorme congrega di amici che lui invita a passare una serata insieme. Ed è questa, davvero, la chiave, il segreto del suo successo, quel successo che gli ha consentito di attraversare quarant'anni della nostra storia restando fedele a sé stesso e alla sua musica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venditti intona "Notte prima degli esami" alla vigilia della maturità. Il messaggio agli studenti | GUARDA

In questa notizia si parla di: venditti - intona - notte - prima

ANTONELLO VENDITTI canta Notte prima degli esami per i ragazzi dell'IPM di Casal del Marmo. Comunicazione e Media Relations Antonello Venditti : #MNcomm @antonellovenditti.official @sonymusicitaly @friendsandpartners #antonellovenditti #venditti Vai su Facebook

Antonello Venditti canta “Notte prima degli esami” nel carcere minorile di Casal del Marmo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/12/news/antonello_venditti_notte_prima_degli_esami_casal_del_marmo-424664464/?rss&ref=twhl… Vai su X

Antonello Venditti canta “Notte prima degli esami” per i giovani detenuti: “Qui avete un…; Antonello Venditti canta “Notte prima degli esami” nel carcere minorile di Casal del Marmo; Antonello Venditti canta “Notte prima degli esami” nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Venditti debutta con il tour: "'Notte prima degli esami' è la mia 'Forever Young'" - Il cantautore ai maturandi e ai giovani artisti: "Non fate della matematica il vostro mestiere, non siate calcolatori, non fatevi schiacciare dai risultati, noi pensavamo alla poesia non ai sold out" ... Scrive msn.com

Notte prima degli esami, come è nata la canzone di Antonello Venditti: la storia - La canzone per eccellenza della maturità, diventata un vero e proprio inno per tutte le generazioni che s'avvicinano a sostenere l'esame, è nata negli anni Ottanta. Come scrive tg24.sky.it