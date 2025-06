Venditti debutta con il tour | ‘Notte prima degli esami’ è la mia ‘Forever Young'

Antonello Venditti torna in grande stile con il suo tour "Notte Prima degli Esami", un viaggio musicale che celebra i momenti più intensi e universali della giovinezza. Un concerto che, come la sua celebre canzone, si rinnova ogni anno, toccando il cuore di studenti, famiglie e insegnanti. Un evento imperdibile per rivivere emozioni senza tempo e ricordare che certi momenti rimangono eterni.

(Adnkronos) – "'Notte prima degli esami' è una 'Forever Young' che si rinnova ogni anno. Una canzone che sarà contemporanea sempre. Che riguarda ogni anno 500.000 ragazzi, le loro famiglie, i loro professori che attraversano questo rito di passaggio. La cosa mi commuove.". Così Antonello Venditti parla con i giornalisti prima di salire sul palco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

