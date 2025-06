Venditti all’Adnkronos | Ai maturandi dico non fate della matematica il vostro mestiere – Video

Vittorio Venditti, il cantautore simbolo della nostra musica, si rivolge ai maturandi con un messaggio di saggezza e apertura mentale. Prima di salire sul palco per l’evento che celebra i 40 anni di “Notte prima degli esami”, invita i giovani a non ridurre la matematica a un semplice calcolo: “Non siate calcolatori”. Un appello che sprona a coltivare la creatività e il talento, perché il vero successo nasce dall’anima, non dai numeri.

(Adnkronos) – Il cantautore prima di salire sul palco per la data d'esordio del tour 'Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition', che ha voluto inaugurare proprio il giorno prima del via agli esami di maturitĂ , manda un augurio e lancia un appello ai giovani studenti e ai giovani artisti: "Non siate calcolatori". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

