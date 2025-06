Venditore di moto raggirato con il pagamento per la bisarca inesistente | 22enne denunciato

Un giovane venditore di moto ha incassato la fiducia di un acquirente, solo per scoprire troppo tardi di essere stato raggirato in modo astuto. I Carabinieri di Sala Baganza hanno smascherato il truffatore, un 22enne italiano, denunciandolo per aver inserito un annuncio fittizio e aver intascato il pagamento di una bisarca inesistente. Questa vicenda evidenzia come, nel mondo online, la prudenza sia l’arma più preziosa per evitare brutte sorprese.

I carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno concluso un'indagine complessa che ha portato alla denuncia di un 22enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa online ai danni di un 25enne di Felino. L'indagine è partita dalla denuncia del 25enne di Felino, che ha messo.

