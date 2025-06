Vendite al dettaglio Usa in calo | Borse europee in ribasso banche e lusso soffrono

Le borse europee registrano una giornata negativa, con Madrid in testa alle perdite e Milano non da meno, a causa di un calo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti superiore alle aspettative. Questo scenario alimenta la tensione sui mercati, che si riflette anche nei contratti future americani e nelle tensioni tra i titoli di banca e lusso. In un contesto di incertezza crescente, gli investitori restano cauti, mentre il differenziale Btp-Bund si stabilizza a 94 punti, segnale di mercato in evoluzione.

Ampliano il calo le principali Borse europee dopo il ribasso oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Usa in maggio (-0,9%). Un dato che frena anche i contratti future sui listini americani. La peggiore è Madrid (-1,35%), preceduta da Milano (-1,15%), Francoforte (-0,76%), Parigi (-0,57%) e Londra (-0,25%). Si assesta a 94 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,1 punti al 3,45% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,51%. Stabile il dollaro a 0,86 euro, mentre sale quasi a 0,74 sterline. Il nuovo fronte di guerra tra Israele e l'Iran tiene alte le quotazioni del greggio (Wti +1,62% a 72,87 dollari al barile) e del gas naturale (+2,27% a 38,78 euro al MWh) per i timori di una chiusura dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vendite al dettaglio Usa in calo: Borse europee in ribasso, banche e lusso soffrono

