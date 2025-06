Veicoli senza revisione e assicurazione giro di vite della polizia stradale | 140mila euro di multe

Lotta senza sosta contro chi mette a rischio la sicurezza stradale, con controlli rigorosi e sanzioni severissime. La Polizia Stradale di Messina ha intensificato le operazioni lungo tutto il territorio provinciale, sequestrando 120 veicoli privi di assicurazione e revisione e multando per un totale di 140mila euro. Questo impegno non solo tutela gli automobilisti onesti, ma rafforza la lotta contro l’illegalità sulle nostre strade, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

