Vede lo scippo a una donna rincorre il ladro e poi lo fa arrestare | 31enne preso dopo un inseguimento da film

In un'incredibile scena da film, una donna ha assistito a uno scippo nel cuore della notte e, senza esitazione, ha inseguito il ladro fino a farlo arrestare. La pronta reazione degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha portato all'arresto di un 31enne palermitano, accusato di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Un esempio di coraggio e prontezza che dimostra come il senso civico possa fare la differenza.

Furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Con questa accusa la polizia ha tratto in arresto un 31enne palermitano. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono entrati in azione dopo che - nel cuore delle notte - la sala operativa aveva diramato una nota con la.

