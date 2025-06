Vasto incendio a ora di pranzo | a fuoco deposito giudiziario

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso Calvizzano a metà giornata, quando il fumo e le fiamme hanno avvolto il deposito giudiziario di via Dante Alighieri. Le squadre dei vigili del fuoco sono già sul posto, impegnate a domare questa emergenza che minaccia la sicurezza della zona. Restate sintonizzati per aggiornamenti e dettagli esclusivi su questa situazione critica.

È un vasto incendio quello divampato intorno alle 13 in una zona in cui si trova un deposito giudiziario. Sul posto si stanno recando le squadre ABP1, 8B Scampia e 2B Orientale dei vigili del fuoco. Fumo e fiamme si alzano da via dante Alighieri, in prossimità del civico 104 a Calvizzano, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Vasto incendio a ora di pranzo: a fuoco deposito giudiziario

