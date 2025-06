Vasco Rossi scatenato canta in napoletano Je so’ pazzo per omaggiare Pino Daniele | Una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere io – IL VIDEO

I presenti, emozionati, hanno accolto l’omaggio con entusiasmo, cantando insieme a Vasco. La notte di Napoli si è trasformata in un tributo indimenticabile, unendo generazioni e stili diversi sotto il cielo stellato dello Stadio Maradona. Vasco Rossi, scatenato e autentico come sempre, ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei più grandi. E così, tra musica, ricordi e passione, la serata si è conclusa con un sorriso e un pensiero...

Grande festa ieri sera, lunedì 16 giugno, allo Stadio Maradona di Napoli per Vasco Rossi in concerto. Poi la sorpresa sul finale del concerto, ad anticipare la classica chiusura con “ Albachiara “. “Questa sera, prima dell’ultima canzone, vorrei salutare e ricordare un caro amico e un grande artista: Pino Daniele – ha detto il cantautore – voglio cantare una sua canzone, di quelle che avrei voluto scrivere io. Se volete mi aiuterete pure voi”. E così il cantautore ha cantato con tutto il pubblico “Je so’ pazzo” di Pino Daniele. Ma non è stato l’unico omaggio tutto napoletano: ha anche accennato il verso “si’ stata ‘o primmo ammore” per poi far partire il coro del ritornello di “O surdato ‘nnammurato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vasco Rossi scatenato canta in napoletano “Je so’ pazzo” per omaggiare Pino Daniele: “Una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere io” – IL VIDEO

