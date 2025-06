Vasco Rossi ricorda e omaggia Pino Daniele al concerto a Napoli | Un caro amico e un grande artista

In un momento carico di emozione e ricordo, Vasco Rossi rende omaggio a Pino Daniele sul palco di Napoli, interpretando "Je so' pazzo" a dieci anni dalla sua scomparsa. Un gesto sincero che testimonia l’affetto e la stima del Blasco verso un grande artista e caro amico. La sua voce si fonde con quella del cuore, unendo generazioni e stili in un tributo indimenticabile che continuerà a vivere nel tempo.

Nel corso del concerto a Napoli Vasco Rossi ha omaggiato Pino Daniele, cantando "Je so' pazzo", a dieci anni dalla scomparsa. Lo aveva ricordato anche nel 2015, cantando in concerto un altro dei suoi successi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

