Vasco Rossi il ritorno a Napoli con l’omaggio a Pino Daniele Photogallery

Vasco Rossi torna a Napoli, emozionando il pubblico con uno spettacolo indimenticabile allo Stadio Maradona. Dopo tre anni di assenza, il rocker emiliano ha regalato una serata ricca di energia e passione, accompagnato da un omaggio speciale a Pino Daniele. La sua scaletta, intensa e coinvolgente, ha fatto sognare migliaia di fans. Un ritorno che resterà nella memoria dei napoletani, lasciando un segno indelebile nel cuore della città.

Vasco Rossi ieri sera ha calcato il palco dello Stadio Maradona di Napoli a distanza di tre anni dall'ultimi live nella città partenopea. Partito lo scorso maggio da Bibione con la data zero, per poi approdare a Torino allo Stadio Olimpico (31 maggio – 1 giugno), Firenze ed infine Bologna, il Blasco è approdato ieri a Napoli per la prima delle due notti con le quali ha riabbracciato il pubblico partenopeo. Nella foltissima scaletta del concerto aperto da Vita Spericolata il rocker di Zocca snocciola tantissime hit della lunga carriera accompagnato dal calorosissimo pubblico. " Napoli cantate talmente bene che potrei anche non cantare.

