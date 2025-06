Vasco Rossi a Napoli maxi-controlli della polizia municipale | i risultati

Vasco Rossi infiamma Napoli, ma l’atmosfera si arricchisce di attenzione e sicurezza grazie ai maxi controlli della polizia municipale. In vista del concerto allo stadio Maradona, gli agenti hanno intensificato le verifiche nell’area esterna, contrastando il traffico illecito e la vendita abusiva. I risultati? Sei verbali elevati per vendita di alcolici, garantendo un evento più sicuro e ordinato. La città si prepara a vivere un’indimenticabile notte di musica e festa, all’insegna del rispetto e dell’ordine.

