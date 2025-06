Vaporetto in avaria con 160 passeggeri interviene la guardia costiera

Un improvviso malfunzionamento ha messo a rischio la sicurezza di 160 passeggeri a bordo del vaporetto "Regina". La pronta reazione della guardia costiera di Venezia ha evitato il peggio, intervenendo tempestivamente per garantire assistenza e tranquillità . È un esempio di come la preparazione e la rapidità siano fondamentali per la sicurezza nel trasporto pubblico in laguna, dimostrando che ogni emergenza può essere gestita con professionalità e determinazione.

Nel pomeriggio di oggi, 17 giugno alle 16, la sala operativa della guardia costiera di Venezia ha ricevuto via radio la comunicazione di avaria al motore del vaporetto "Regina", impiegato per la linea 15 del servizio di trasporto pubblico e in navigazione nel canale di San Nicolò, all'altezza del.

