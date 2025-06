Valtènesi del Garda vino contemporaneo Parola di Massobrio

I vini del Valtenesi del Garda stanno attraversando una vera e propria rivoluzione, definita da Massobrio come la "tempesta perfetta". Dopo aver assaggiato questa meravigliosa terra nel 2020, sono rimasto colpito dal loro progresso. Oggi, a cinque anni di distanza, i risultati sono sorprendenti: oltre il 50% dei vini premiati si distingue per qualità eccelsa, confermando che il futuro del vino contemporaneo di questa zona è davvero promettente. E questo solo l'inizio...

"Per i vini del Valtenesi è il momento della tempesta perfetta. Nel 2020 ho avuto la fortuna di assaggiare tutti i vini di questo territorio e già allora mi sembrava un grande passo in avanti. Oggi dopo 5 anni c’è stata una crescita non solo dal punto di vista numerico, che è importante per attrarre turisti, ma anche dal punto di vista qualitativo. Oltre il 50% dei vini presentati al concorso ha ottenuto un giudizio molto positivo e questo risultato denota un’eccellenza". Parole di Paolo Massobrio, sommelier e critico gastronomico per una Masterclass D’Autore durante 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, nella quale i visitatori sono stati guidati all’assaggio di alcuni dei migliori vini selezionati tra le eccellenze più rappresentative del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it