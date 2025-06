Valle Telesina esce per pescare ma non torna a casa | perse le tracce di un 47enne

Una tranquilla giornata di pesca si è trasformata in un mistero inquietante per una famiglia di Solopaca. Un uomo di 47 anni, che aveva deciso di trascorrere il pomeriggio lungo il fiume Calore, non ha fatto più ritorno a casa. Le ricerche intensive dei soccorritori proseguono senza sosta, mentre le speranze di ritrovare vivo l'uomo si fanno sempre più flebili. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa drammatica vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si hanno notizie da alcune ore di un 47enne di Solopaca, che ieri pomeriggio era uscito di casa per andare a pescare. La madre, non avendolo visto rientrare a tarda sera, ha lanciato l'allarme denunciando la sua scomparsa. Le ricerche sono partite lungo il fiume Calore che l'uomo abitualmente frequentava per il suo hobby. Carabinieri e Vigili del fuoco hanno immediatamente avviato una perlustrazione lungo le sponde del corso d'acqua e in prossimità del cosiddetto "ponte di ferro " ritrovando il quad di proprietà dell'uomo. Sarebbero stati anche rinvenuti abbandonati a riva alcuni attrezzi per la pesca.

