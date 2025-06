Valditara | Basta cellulari anche alle superiori l’intelligenza artificiale personalizza l’apprendimento ma non sostituisce l’umanità E sulle tracce ironizza | Le ho dimenticate…

In un’Italia che si prepara all’esame di maturità 2025, il ministro Valditara torna a sorprendere con una dichiarazione che fa discutere: tra l’ombra dell’intelligenza artificiale e il divieto di cellulari nelle superiori, emerge una riflessione profonda sulla scuola del futuro. Tuttavia, tra battute sulle tracce dimenticate e la volontà di mantenere viva l’umanità, si apre un dibattito cruciale sul ruolo della tecnologia e dei valori umani nell’istruzione. E sembra che questa sia solo l’inizio.

Alla vigilia dell'esame di maturità 2025, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato a una diretta su Skuola.net, confermando di aver "dimenticato" le tracce d'esame scelte mesi fa dagli ispettori ministeriali. L'articolo Valditara: “Basta cellulari anche alle superiori, l’intelligenza artificiale personalizza l’apprendimento ma non sostituisce l’umanità”. E sulle tracce ironizza: “Le ho dimenticate.” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: valditara - basta - cellulari - superiori

“Faccio una strage”, mamma prende a pugni preside a scuola “per una nota sul registro elettronico”. Valditara: “Arresto immediato per i violenti, basta tolleranza” - Ancora una volta, la violenza irrompe nelle scuole italiane. Un genitore ha aggredito il preside di un istituto comprensivo di Genova, colpendolo con pugni per un’appunto sul registro elettronico.

https://www.google.com/amp/s/www.tecnicadellascuola.it/stop-ai-cellulari-alle-scuole-superiori-anche-a-fine-didattici-lannuncio-di-valditara-la-circolare/amp Molto Bene Vai su Facebook

Valditara: Basta cellulari anche alle superiori, l'intelligenza artificiale personalizza l'apprendimento ma non sostituisce l'umanità. E sulle tracce ironizza: Le ho dimenticate...; Valditara vieta i cellulari in classe alle superiori. Lo stop da settembre: “Troppi effetti negativi sulla salute”; Valditara vieta lo smartphone anche alle scuole superiori da settembre: nuove regole e sanzioni in vista.

Valditara vieta i cellulari in classe alle superiori. Lo stop da settembre: “Troppi effetti negativi sulla salute” - La circolare del Ministero della Salute, in cui si ufficializza la stretta sugli smartphone, prevede alcune eccezioni e fa leva sulle evidenze scientifiche. Scrive msn.com

Valditara: stop ai cellulari anche alle superiori/ “Divieto durante attività didattica e orario scolastico” - Valditara vieta l’uso dei cellulari anche alle superiori: la nuova circolare si applica anche in orario scolastico e durante le attività didattiche ... Segnala ilsussidiario.net