Vaccino Covid a Padova i danneggiati dai sieri sperimentali chiedono giustizia | E ora denunciamo Pfizer! - VIDEO

a Padova ha riunito migliaia di persone desiderose di fare luce sulla verità. I danneggiati dai vaccini Covid, con coraggio e determinazione, chiedono giustizia e responsabilità, denunciando Pfizer e svelando i documenti desecretati “Pfizer Papers” che rivelano le responsabilità fin ora taciute. La loro voce si leva forte: è tempo di fare chiarezza e proteggere la salute di tutti.

La Pfizer sapeva da subito della pericolosità dei sieri e ora attraverso i documenti desecretati “Pfizer Papers” la verità è nota a tutti Questo è il report che ho realizzato sabato 14 giugno a Padova alla grande manifestazione internazionale sulle reazioni avverse ai sieri sperimentali, che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, a Padova i danneggiati dai sieri sperimentali chiedono giustizia: “E ora denunciamo Pfizer!” - VIDEO

