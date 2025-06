Vacanze tricolori | gli azzurri si godono il mare prima del ritiro Neres e Politano estate da… sì

Dopo aver scritto la storia con il loro tricolore, gli azzurri del Napoli si concedono un meritato riposo sotto il sole, tra mare e relax. Neres e Politano, protagonisti di questa estate da sogno, si preparano a tornare in campo con rinnovata energia. La pausa estiva è il momento perfetto per ricaricare le batterie e vivere momenti indimenticabili prima del ritiro di Dimaro, fissato per il 17 luglio.

Vacanze tricolori: gli azzurri si godono il mare prima del ritiro. Neres e Politano, estate da "sì". Il Napoli campione d'Italia si gode un'estate di meritato riposo. A meno di un mese dal ritiro di Dimaro, fissato per il 17 luglio, gli uomini di Antonio Conte si sono concessi qualche settimana lontano dai riflettori per ricaricare le batterie, tra spiagge esotiche, festeggiamenti familiari e nuovi traguardi personali. Come riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, c'è chi ha approfittato della pausa per coronare un sogno d'amore: David Neres ha sposato la sua Kira a San Paolo, mentre Matteo Politano è pronto a dire «sì» alla sua Alessandra con una cerimonia da favola in Costiera Amalfitana.

