Va sull’altalena ma è troppo grande | la polizia multa mamma e ragazzino

Una vicenda più unica che rara quella avvenuta a Rimini, dove una madre si è vista multare dalla polizia locale per aver permesso al figlio di 14 anni di salire su un’altalena troppo piccola per lui. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle regole da rispettare nei parchi pubblici. Ma cosa ha spinto le autorità a questa decisione? Scopriamolo insieme.

Rimini, 17 giugno 2025 – Suo figlio, un ragazzino di 14 anni, il 28 marzo scorso era salito su un'altalena del parco Pertini di Rimini, mettendosi a dondolare. Per questo motivo la mamma del minore – una cittadina rumena di 34 anni – si è vista recapitare a casa una sanzione davvero particolare: la donna è stata multata dalla polizia locale di Rimini per aver consentito al figlio di salire sul gioco nonostante fosse troppo grande per farlo. La violazione è quella prevista "dall'articolo 3, comma 1, lettera m" del regolamento comunale (identico ad altri in vigore più o meno in tutta Italia), che vieta di "utilizzare le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni".